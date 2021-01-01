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الخارجية الفلسطينية تحذر من شبكات الإتجار بالأعضاء في تركيا

السبت 11 ديسمبر 2021 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية تحذر من شبكات الإتجار بالأعضاء في تركيا



رام الله/سما/

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، أبناء شعبنا من التورط مع شبكات الاتجار الممنوع بالأعضاء، التي تقوم بعمل غير قانوني ومخالف للقوانين المرعية في الدول.

جاءت تحذيرات الوزارة عقب ما أفادت به سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، حول اعتقال السلطات التركية المختصة شبكة للاتجار الممنوع بالأعضاء في إسطنبول، وما تبين من معلومات حول تزوير وثائق القرابة وشهادات الميلاد، وابتزاز عدد من المواطنين بمبالغ مالية ضخمة.

وناشدت الوزارة في بيان لها، أبناء شعبنا بضرورة اتباع الطرق القانونية السليمة لإجراء مثل تلك العمليات، حفاظا على سلامتهم وأموالهم.

#وزارة الخارجية الفلسطينية #الاتجار بالأعضاء

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