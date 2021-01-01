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ميزة ستكشف لأصحاب الهواتف المستعملة قطع الغيار التي تم استبدالها دون ‏علمهم

السبت 11 ديسمبر 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميزة ستكشف لأصحاب الهواتف المستعملة قطع الغيار التي تم استبدالها دون ‏علمهم



وكالات / سما /

تقترب شركة "أبل" الأمريكية من طرح ميزة جديدة سيكون أبرز المستفيدين منها أصحاب الهواتف ‏المستعملة أو المعاد تجديدها.‏

وستزود الميزة ملاك الهواتف بسجل تفصيلي عن الأجزاء التي تم استبدالها في هواتفهم، والتي سيتم طرحها في تحديث "آي او إس 15.2" المقبل، بحسب ما كشف عن موقع "9to5mac".

وستخطر الميزة المستخدمين بشأن ما إذا كان قد تم إصلاح هاتفهم قبل أن يشتروه، وتاريخ الإصلاح في حال ثبت هذا، أو ما إذا كان الجهاز مزودا بشاشة أو بطارية أصلية.

ويمكن رؤية السجل التفصيلي الجديد لخواص الهاتف وقطع غياره من خلال الخطوات التالية على هاتف "آيفون": الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم النقر على "عام"، وأخيرا النقر على "بشأن".

وستوفر الميزة الجديدة بعض البصيرة وراحة البال لمشتري هواتف "آيفون" المستعملة أو المجددة، على أمل الحصول على وحدة تصنيع أصلية ذات جودة مناسبة.

ويمثل التحديث الجديد القادم امتدادا لميزة سابقة في هواتف "آيفون"، تساعد على معرفة ما إذا كانت الشاشة أو البطارية غير أصلية أم لا، ولكن الآن يتم إضافتها في مكان واحد.

جدير بالذكر أن شراء وبيع هواتف "آيفون" المستعملة يمثل سوقا ضخما حول العالم، لكن قد يكون أمرا مخيفا عدم معرفة ما إذا كان الجهاز يحتوي على بطارية منخفضة الجودة لما بعد البيع قد ترتفع درجة حرارتها، وهذا ناتج عن إجراء إصلاح للهاتف بواسطة متجر تابع لجهة خارجية، وليس تابعا لشركة "أبل" بصورة رسمية.

#أبل #ميزة #الهواتف #قطع الغيار

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