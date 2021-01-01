الأوقاف بغزة: وفرنا مقبرة نظيفة ومشجرة شرق المدينة

غزة/سما/

أكّد المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزّة عادل الهور، اليوم السبت، عن توفر مقبرة ومشجرة شرق مدينة غزّة.

وقال الهور خلال حديثه لإذاعة صوت الأقصى المحلية: "تم توفير مقبرة نظيفة مغلقة ومشجرة شرق غزّة مع حاجتهم لموازنات مالية لتطويرها"، داعيًا المواطنين لدفن موتاهم فيها وليس بالمقابر الممتلئة.

وتابع: "الوزارة مهتمة بمقبرة الشيخ رضوان وكنا قد أعلنا أنّها امتلأت ومنعنا الدفن بها ونتابع بعض القضايا لمخالفين، ونجتهد لإيجاد مناطق لدفن الموتى تكون أقرب للمواطنين".





وأشار إلى أنّه لا يجوز دفن أو نبش القبور من الناحية الشرعية والقانونية، مُضيفًا: "نقوم بتقديم شكوى رسمية للجهات الحقوقية الرسمية لمتابعة الأمر، وندعو المواطنين لتقديم الشكاوى حال ملاحظاتهم لأيّ عملية دفن مخالفة أو نبش للقبور".

وطالب الهور، بتوفير حراس للمقابر يقومون بمتابعتها، وإيجاد مشاريع لتوظيف عمال لتنظيف المقابر وتشجيرها، لافتًا إلى أنّ المقابر في قطاع غزّة ليست كلها تابعة للأوقاف ويوجد مقابر تتبع لوزارة الحكم المحلي والبلديات.