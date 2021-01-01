حماس تصدر بيانا حول حادث الانفجار بمخيم البرج الشمالي جنوب لبنان

غزة/سما/

أصدرت حركة المقاومة الاسلامية حماس اليوم السبت بيانا حول الحادث الذي حصل في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان .

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل وكالة سما "بعد الوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لشهود العيان، ومَن كانوا يوجدون بالقرب من الحادث، تبيّن لنا أنه ناتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى الكورونا، وكمية من المنظّفات والمطهّرات والمواد الأولية المخصّصة لمكافحة وباء كورونا، والتي كانت مخصّصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية، وقد ألحقت النيران الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة، ونشكر الله تعالى على حفظه ورحمته ولطفه.

وأضافت الحركة " إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذ نعبِّر عن ألمنا لهذا الحادث، نحيِّي حالة الوعي والمسؤولية التي أظهرها المجتمع الفلسطيني في لبنان بتضامنه وتلاحمه.

وتابعت "تحيي حركة حماس كذلك صمود وشهامة أهلنا في مخيم البرج الشمالي، وتكبر فيهم حسّ المسؤولية، وحسن التصرّف في التعامل مع الحدث، هذا المخيم الصامد الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي، ومتمسّك بحق العودة إلى فلسطين.

واستنكرت الحركة حملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحدث.

وأكدت أن ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ومقتل عشرات القتلى، ما هو إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة.

كما أكدت أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث.

وشكرت حماس جميع المؤسسات الصحية والإسعاف والدفاع المدني التي سارعت إلى التعامل مع الحريق.

وقدرت الحركة عاليًا الجهود الطيبة التي بذلها المجتمع اللبناني المجاور، والتسهيلات التي قدموها للتعامل مع الحدث.

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية قد أفادت مساء أمس الجمعة بسقوط ضحايا وجرحى جراء انفجار مستودع للأسلحة تابع لأحد التنظيمات الفلسطينية في مخيم البرج الشمالي.

وأشارت إلى أن أسباب الانفجار غير معروفة، موضحة أن الجيش يطوق المنطقة ويمنع الدخول والخروج من المخيم.

وقد سمعت أصوات التفجيرات في مدينة صور والقرى المجاورة، وفق الوكالة.

ومخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين أُسّس عام 1955 بالقرب من مدينة صور جنوبي لبنان.

يذكر أن هناك نحو 400 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في 12 مخيما منتشرة في مختلف أنحاء لبنان.