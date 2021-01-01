حنا ناصر: نأمل مشاركة غزة في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

غزة/سما/

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر انطلاق عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، في 154 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت استقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحاً، كما هو مقرر، وستعمل حتى السابعة مساءً.

وقال ناصر في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر اللجنة، بمدينة رام الله، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى لعملية الاقتراع، "تجرى الانتخابات في مرحلة نوعا ما جديدة، يشوبها مشاكل كون غزة لن تشارك بسبب "حماس"، ونأمل ونضغط ونحاول أن تشارك في المرحلة الثانية، حتى تكون الانتخابات المحلية مكتملة، وتهيئ لإجراء انتخابات عامة في المستقبل.

وأوضح ناصر أن العملية انطلقت بسلاسة ودون صعوبات، مبيناً أن عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه المرحلة يبلغ 405,687 ناخب وناخبة مسجلين في 222 مركز اقتراع، تحتوي على 717 صندوق اقتراع، فيما يزيد عدد الطواقم العاملين في هذه المراكز على 4000 موظف وموظفة.

وبين أن 573 قائمة انتخابية ترشحت للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية تضم كلها 4,480 مرشحاً 26% منهم من النساء، يتنافسون على 1,514 مقعداً.

ودعا رئيس اللجنة المواطنين إلى المشاركة بالتصويت في العملية الانتخابية، مؤكداً وضع كافة الترتيبات اللازمة لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز ومحطات الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مشيراً إلى اعتماد بروتوكول صحي وقائي يضمن حماية كافة شركاء العملية الانتخابية من فيروس كورونا. مهيباً بالفصائل والأحزاب والقوائم المرشحة وكافة الشركاء الالتزام بالشروط التي تضمن سير العملية الانتخابية وفق الإجراءات بالاستناد للأحكام والقوانين.

وأشار إلى أن عملية الاقتراع وكذلك الفرز ستتم بحضور أكثر من 1600 مراقب محلي ودولي، بحيث تغلق مراكز الاقتراع في السابعة من مساء اليوم، إيذاناً ببدء عملية الفرز في نفس محطات الاقتراع، وتختتم بالإعلان عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم مباشرة بعد الانتهاء من الفرز.

يذكر أنه وبالإضافة إلى 154 هيئة محلية سيجري فيها الاقتراع، هناك 162 هيئة محلية أخرى ترشحت فيها قائمة واحدة مكتملة سيعلن فوزها بالتزكية مع النتائج النهائية، بالإضافة إلى 60 هيئة محلية لم تترشح فيها أي قائمة مكتملة، ويترك قرار البت بشأنها لمجلس الوزراء.

وقال ناصر "ستعلن النتائج يوم غد الأحد، وهناك امكانية للطعن من الأعضاء أو من أي شخص آخر، على مدار 5 أيام، وهذه الطعون ستذهب إلى محكمة قضايا الانتخابات للنظر فيها، وبعد ذلك تصبح النتائج نهائية.

وأكد ناصر أن اللجنة عملت كثيرا مع الجمعيات النسوية، حيث لدينا 26% من المرشحين هم من النساء، آملا أن تزيد هذه النسبة في المستقبل لتصبح 30%، حتى تأخذ حقها أكثر.