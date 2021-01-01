النيص والأهلي.. خطوات ثابتة نحو الرجوع السريع للمحترفين

الضفة المحتلة / سما /

يسير فريقا ترجي واد النيص وأهلي الخليل هذا الموسم, بخطى ثابتة نحو الرجوع السريع لدوري المحترفين بالضفة المحتلة.

ويقدّم النيص وأهلي الخليل, مستويات جيدة في دوري المحترفين الجزئي, ما جعلهما يحتلان المركزين الأول والثاني تواليا, بعد مرور 9 جولات.

وعقب تعادلهما السلبي في قمة الجولة التاسعة, أصبح لدى فريق النيص 23 نقطة في الصدارة من 7 انتصارات, وتعادلين, دون أي هزيمة.

أما فريق أهلي الخليل, فيملك 21 نقطة في المركز الثاني, من 6 انتصارات, و3 تعادلات, ودون أي خسارة أيضا.

يشار إلى أن الفريقين هبطا من المحترفين للمحترفين الجزئي بنهاية الموسم الماضي, ويطمحان للرجوع سريعا لمكانهما الطبيعي.