الانتخابات المحلية الفلسطينية : 11% نسبة الاقتراع حتى الساعة العاشرة صباحاً

رام الله / سما /

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بأن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الأولى" بلغت 11.3% حتى الساعة العاشرة صباحاً.

وأوضح اللجنة بأن عدد المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية حتى العاشرة وصل إلى 45,844 من مجمل أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 405,687 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت.

وأكدت اللجنة بأن عملية الاقتراع تسير بسلاسة دون رصد أي مخالفات أو خروقات، مشيرة إلى أن مراكز الاقتراع البالغ عددها 222 منتشرة في 154 هيئة محلية ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت 11 كانون أول 2021.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم السبت، انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية، وتشمل 329 هيئة محلية، 154 منها ترشحت فيها اكثر من قائمة انتخابية واحدة، 162 ترشحت فيها قائمة انتخابية واحدة، وسيعلن فوزها بالتزكية.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها الساعة السابعة صباحاً، حيث ستُقفل أبوابها الساعة السابعة مساءً، ويسمح للناخبين المتواجدين داخل المركز بالإدلاء بأصواتهم.

وأكدت لجنة الانتخابات أن عملية الاقتراع ستتم وفق بروتوكول صحي للوقاية من فيروس كورونا، لذلك على الناخبين والصحفيين والمراقبين والوكلاء وطواقم اللجنة الحرص على الالتزام بارتداء الكمامة والقفازات والتباعد الجسدي والتعقيم.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت أنها أتمت تجهيز 717 صندوقا ستوزع على محطات الاقتراع في جميع الهيئات المحلية، والبالغ عددها 154 هيئة محلية في مدن الضفة.

وقالت اللجنة أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً ظهر الاحد، لتعلن فيه نتائج الانتخابات المحلية 2021 "المرحلة الأولى"، حيث تشمل النتائج عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة وأسماء الفائزين من كل هيئة محلية، إلى جانب نسب المشاركة النهائية في الاقتراع العامة وعلى مستوى كل هيئة محلية، وتنشر النتائج على موقع اللجنة الالكتروني، وتكون هذه النتائج قابلة للطعن لدى محكمة الانتخابات خلال أسبوع.