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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

السبت 11 ديسمبر 2021 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد



غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة "آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (12 ديسمبر)

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون على النحو التالي:

كشف جديد (جوازات مصرية)

الحافلتان: السابعة والثامنة من كشف المسافرين رقم (2021/41) اضغط هنا


جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/19): اضغط هنا

وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#كشف السفر عبر معبر رفح #كشغ جوازات مصرية #الية السفر عبر معبر رفح

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