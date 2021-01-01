الشرطة تضبط سلاحاً ناريا في نابلس

نابلس / سما /

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات اليوم سلاحا ناريا اثناء مهمة للقبض على متعاطي مخدرات شرقي نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة انه وبناء على معلومات توفرت لشرطة مكافحة المخدرات عن وجود مشتبه فيهم بتعاطي مواد مخدرة وحيازتهم سلاحاً في احدى المحال التجارية شرقي نابلس وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها قوة من الدوريات المشتركة الى المكان وضبطت ثلاثة اشخاص و بحوزتهم مسدساً.



وأكدت انها قامت بالتحفظ على المشتبه بهم واحالتهم لجهات الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم اصولا.