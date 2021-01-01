رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، استشهاد الشاب جميل أبو عياش (31 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، واصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرات سلمية ضد الاستيطان في مناطق متفرقة بالضفة.

كما عنونت الصحف، اعتماد الجمعية العامة للأم المتحدة، خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، إضافة لإرجاء محكمة الاحتلال البت في قضية الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 116 يومًا، ضد اعتقاله الاداري، حتى يوم غدٍ الأحد.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ جميل أبو عياش.. الشهيد التاسع في معركة الدفاع عن جبل صبيح

_ الرئيس يعزي بوفاة الكاتب حسن البطل ويقرر منحه وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الإبداع"

_ مقلاع أبو عياش

_ "الجمعية العامة" تعتمد خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة

_ أردوغان: لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67

_ انفجار في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان

_ الاحتلال يرجئ البت في قضية الأسير أبو هواش وإدارة "اساف هروفيه" ترفض بقاءه داخل المشفى

_ كلية الحقوق في جامعة نيويورك تقاطع اسرائيل وتعتبرها دولة فصل عنصري

_ 6 وفيات و330 إصابة بـ "كورونا"

_ حماس تحرم غزة من المرحلة الأولى للانتخابات المحلية

لازاريني: "الأونروا" تعاني من أزمة وجودية خطيرة

لجنة حماة الحرم الابراهيمي تفوز بجائزة مؤسسة الشهيد زياد أبو عين للمقاومة الشعبية

"الأيام":

_ شهيد في بيتا وعشرات الإصابات في نقاط المواجهة والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

_ الرئيس يعزي بوفاة الكاتب حسن البطل ويقرر منحه وسامًا

_ بلينكن: الإسرائيليون والفلسطينيون يستحقون التمتع بمعايير متساوية من الحرية

_ منظمة إسرائيلية تحذر من عمليات هدم غير مسبوقة قريبًا في بعض أحياء القدس

_ محكمة احتلالية ترجئ مجددًا البت بقضية الأسير أبو هواش

_ الجمعية العامة تعتمد بأغلبية ساحقة خمسة قرارات متعلقة بقضية فلسطين

_ نحو 400 ألف ناخب يختارون اليوم مجالسهم في 154 هيئة محلية بالضفة

_ "كورونا": 6 وفيات ورصد 330 إصابة

_ أكثر من 50 ألفًا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

"القدس":

_ شهيد تاسع في معركة الدفاع المتواصلة عن جبل صبيح بوجه الاستيطان في بلدة بيتا.. مستوطنون يستولون على نبع مياه بالأغوار ويشنون اعتداءات على منازل في مادما والشيخ جراح

_ "الجمعية العامة" تعتمد بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية

_ السعودية والكويت تؤكدان حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 67

_ لازاريني: لا مصلحة لأحد بأن ينتهي عمل "الأونروا"

_ "عير عميم": اسرائيل تستخدم تسجيل الأراضي والتخطيط لخنق الوجود الفلسطيني بالقدس

_50 ألفا أموا المسجد الأقصى رغم تحويل القدس الى ثكنة عسكرية

_ 6 وفيات و330 إصابة بكورونا في الضفة وغزة

_ انتخابات الهيئات المحلية تجري اليوم

_ مستشفى اسرائيلي يرفض بقاء الأسير أبو هواش داخله !!

_ تفاصيل حول "جرائم حرب إسرائيلية بلا حساب".. إجبار فلسطينيين على الوقوف ووجوههم للجدار وإفراغ مخزنين من العيارات النارية فيهم