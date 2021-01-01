بدء الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية

رام الله/سما/

افتتحت، صباح اليوم السبت، مراكز الاقتراع للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، والتي تشمل 154 هيئة محلية في الضفة الغربية.

وستكون محطات الاقتراع وعددها 717؛ مفتوحة حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم، لاستقبال أكثر من 405 آلاف ناخب وناخبة.

ووفقا للكشف النهائي للقوائم والمرشحين، فإن 154 هيئة محلية ترشحت في كل منها أكثر من قائمة انتخابية واحدة.

ووصل عدد القوائم المرشحة في هذه الهيئات إلى 573 قائمة، تضم 4,480 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 1,514 مقعداً.

وفي 162 هيئة محلية، ترشحت قائمة واحدة فقط سيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس في يوم إعلان النتائج، وبلغ عدد المرشحين فيها 1,498 يمثلون عدد المقاعد في هيئاتهم.

وبحسب معلومات مصدرها لجنة الانتخابات المركزية، فإن القوائم الانتخابية الحزبية (المسجلة على أنها تمثل حزباً سياسيا أو ائتلافا حزبيا) وصلت إلى 246 قائمة، مقابل 489 قائمة مستقلة، بما يشمل القوائم التي ستفوز بالتزكية في هيئات محلية لم تترشح بها سوى قائمة واحدة.

ولن تجري الانتخابات في 60 هيئة محلية في هذه المرحلة، بسبب عدم ترشح قوائم مكتملة فيها، حيث قدمت طلبات ترشح في 10 هيئات من قبل قوائم غير مكتملة، إضافة إلى 50 هيئة لم تترشح بها أي قائمة.

وسيبت مجلس الوزراء في وضع مجالس هذه الهيئات.

ووفقا للكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين، فإن عدد المرشحات في جميع القوائم المقبولة وصل إلى 1551، بنسبة 25.9% من إجمالي عدد المرشحين، وهناك 9 قوائم تترأسها إناث.

وستجري عملية الاقتراع وفق بروتوكول صحي للوقاية من فيروس "كورونا"، الأمر الذي يحتم على الناخبين والمراقبين ووكلاء القوائم وطواقم لجنة الانتخابات والصحفيين الالتزام بارتداء الكمامة والقفازات والتباعد الجسدي والتعقيم.

وحثت لجنة الانتخابات في هذا السياق، الناخبين للتوجه مبكراً للتصويت وتجنب ساعات المساء، درءاً لاكتظاظ مراكز الاقتراع.

وستقوم لجنة الانتخابات بالإعلان عن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لكل هيئة يجري فيها اقتراع، بشكل دوري كل 3 ساعات.

وفور إغلاق صناديق الاقتراع، ستتم عملية فرز وعد الأصوات داخل نفس محطات الاقتراع، بحضور المراقبين ووكلاء القوائم الانتخابية والصحفيين، وتوثق النتائج في محضر الفرز على أن يُعلق على باب المحطة.

وفي مقرات الهيئات المحلية، تتم عملية تجميع الأصوات الواردة من مراكز الاقتراع، وتعلن نتائج تجميع الأصوات التي حصلت عليها القوائم، ويرسل المحضر التجميعي إلى مكتب لجنة الانتخابات في المحافظة، ومنه إلى المقر العام للجنة الانتخابات في مدينة البيرة.

من المقرر أن تعقد لجنة الانتخابات غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا تعلن فيه نتائج الانتخابات المحلية 2021 "المرحلة الأولى"، والتي تشمل عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة وأسماء الفائزين من كل هيئة محلية، إلى جانب نسب المشاركة النهائية في الاقتراع العامة وعلى مستوى كل هيئة محلية، وتنشر النتائج على موقع اللجنة الالكتروني، وتكون هذه النتائج قابلة للطعن لدى محكمة الانتخابات خلال أسبوع.