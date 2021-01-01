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الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

السبت 11 ديسمبر 2021 07:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت ، صافيا الى غائم جزئي و جافا ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وفي المساء ، يكون الجو غائما جزئيا وباردا ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد الأحد ،يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و جافا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

#طقس فلسطين #الارصاد الجوية الفلسطينية

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