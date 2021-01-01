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اجتماع مرتقب بعد اسبوعين بين وزراء خارجية أمريكا وإسرائيل والمغرب

السبت 11 ديسمبر 2021 06:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع مرتقب بعد اسبوعين بين وزراء خارجية أمريكا وإسرائيل والمغرب



القدس المحتلة/سما/

أفادت مصادر خاصة لـ i24NEWS أنه يجري التحضير لاجتماع رفيع المستوى افتراضيا مرتقب يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري بين وزراء خارجية أمريكا وإسرائيل والمغرب، مؤكدة على أن الاقتراح جاء بمبادرة من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، الذي يحرص على الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للاتفاق الثلاثي.

يأتي هذا الاجتماع المرتقب عشية الذكرى الأولى للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، الموقع يوم 22 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 في القصر الملكي بالرباط أمام الملك محمد السادس.

وكان من المقرر عقد هذا الحفل حضوريا، لكن المخاوف من تفشي المتحور "أوميكرون" من وباء كورونا، إلى جانب إغلاق الحدود الجوية بين المغرب وإسرائيل، دفعت إلى تفضيل خيار تنظيم هذا الاجتماع الاحتفالي افتراضيا.

وكان بيان صادر يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، عقب الاجتماع الذي عقد في واشنطن وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن ونظيره المغربي ناصر بوريطة، حيث جددت الولايات المتحدة من خلاله دعمها لمخطط الحكم الذاتي التي قدمته المملكة باعتبارها الحل الواقعي الوحيد لنزاع الصحراء، حيث تم التركيز في اللقاء التركيز على الاتفاقية الثلاثية "المهمة جدا" المبرمة بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل، والتي تنص على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة الكاملة على الصحراء.


وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس. "نواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي جاد وذي مصداقية وواقعي".

#أمريكا #اسرائيل #المغرب #محمد السادس #أنطوني بلينكين

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