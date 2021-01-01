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شاهد: محمد رمضان يثير الجدل على شاشة التلفزيون في العراق

الجمعة 10 ديسمبر 2021 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: محمد رمضان يثير الجدل على شاشة التلفزيون في العراق



بغداد/سما/

أثار الفنان المصري محمد رمضان، الجدل بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني عبر أحدى القنوات العراقية، إذ يظهر وهو يشرب الشيشة.


ونشر محمد رمضان مقطع فيديو من لقائه التلفزيوني عبر صفحته بموقع "إنستغرام":"من بغداد لقاء محمد رمضان مع التلفزيون العراقي ليلة الحفلة قناة السومرية".

كان الفنان محمد رمضان، أثارها على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد نشره صورة له برفقة طاقم طيران، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستغرام"، الأمر الذي أدى لهجوم بعض المتابعين عليه، خاصة وأن له واقعة سابقة مع الطيار الراحل أشرف أبواليسر، الذي تسبب في وقفه عن العمل.

وظهر الطيار في الصورة التي نشرها محمد رمضان، رافعًا إصبعه بعلامة "نمبر وان"، والأمر نفسه مع طاقم الطيران الذي حرص رمضان على التقاط الصور برفقتهم.

#العراق #محمد رمضان

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