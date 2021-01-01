  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ايران: أي خطأ ترتكبه "إسرائيل" بالحسابات سيفتح عليها أبواب جهنم

الجمعة 10 ديسمبر 2021 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران: أي خطأ ترتكبه "إسرائيل" بالحسابات سيفتح عليها أبواب جهنم



طهران/سما/

قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، إن التهديدات الإسرائيلية تجاه بلاده ليست بجديدة، مضيفا أنه لا يمكن للإسرائيليين اتخاذ أي خطوة ضد طهران "لأن أول خطوة ستكون آخر خطوة لهم".

وشدد في مقابلة مع وكالة "يونيوز" للأخبار على أن إيران وأصدقاءها ينتظرون اللحظة التي تخطئ فيها إسرائيل "ليفتحوا عليها أبواب جهنم".

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل كثفتا الضغوط على إيران يوم الخميس مع تعثر المحادثات النووية، إذ أثار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في زيارة لواشنطن مسألة الاستعداد العسكري المشترك للتمكن من وقف طموحات إيران النووية إذا لزم الأمر.

وتنفي إيران السعي إلى صنع أسلحة نووية وتقول إنها تريد أن تبرع في التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.

#ايران #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. الإعلام العبري : أبو مازن يكذب علينا وعلى العالم

إسرائيل تتعامل مع تهديدات غزة: اللواء كامل يزور تل أبيب نهاية الشهر ووفد من حماس إلى القاهرة

ترامب يهاجم نتنياهو : "اللعنة عليه"

انخفاض في سعر صرف الدولار

صحيفة: هذا ما تنتظره المقاومة لاتخاذ قرار استمرار برنامج التصعيد أو العدول عنه

لبنان: شهداء واصابات جراء انفجار بمستودع أسلحة تابع لحماس في مخيم برج الشمالي (فيديوهات)

عشرات الاف الفلسطينيين يحيون انطلاقة حماس في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

manar-01248700016391662283

لبنان: شهداء واصابات جراء انفجار بمستودع أسلحة تابع لحماس في مخيم برج الشمالي (فيديوهات)

إسرائيل تتعامل مع تهديدات غزة: اللواء كامل يزور تل أبيب نهاية الشهر ووفد من حماس إلى القاهرة

علي-باقري-كني-مساعد-وزير-الخارجية-الإيراني-للشؤون-السياسية-730x438

المأساة الكلاسيكية: بعد “جوقة التهديدات”.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا نجحت مفاوضات فيينا؟

1

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

20211209192934afpp-afp_9uc7pd.h-730x438

كواليس فيينا.. "التايمز" تتساءل عن السبب الذي قد يدفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربة لإيران

الاتصالات الفلسطينية