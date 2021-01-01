مدرب منتخب الخضر مجيد بوقرة لصحفي مغربي: أنت لست مشجعا جزائريا (فيديو)

الدوحة/سما/

أثار صحفي مغربي حفيظة مدرب المنتخب الجزائري مجيد بوقرة، اليوم الجمعة، بسؤال خلال مؤتمر صحفي مكرس للمواجهة المرتقبة بين منتخبي المغرب والجزائر يوم غد السبت، ضمن كأس العرب 2021.

وتحدث الصحفي المغربي الحاضر في المؤتمر الصحفي عن غضب مشجعي الجزائر من مردود الفريق في مباراة مصر في الجولة الختامية لدور المجموعات، ليرد مدرب منتخب الجزائر، قائلا: "أنت لست مشجعا جزائريا، لتعرف شعور الأنصار، وما إذا أحبطهم أداء المنتخب ضد مصر".

وأضاف: "ساندنا أنصار المنتخب في أرض الوطن، إضافة إلى أولئك الحاضرين بقطر، عشاق المنتخب لا يفوتون فرصة الوقوف مع الفريق مهما كانت نتيجة المباراة، الأهم في نظرهم هو تقديم أداء جيد بقميص المنتخب الوطني".



وحول المباراة المرتقبة، قال بوقرة للصحفيين عبر المترجم: "تنتظرنا قمة والجمهور ينتظر المباراة على أحر من الجمر".



وأضاف: "هذه القمة ستكون مثيرة جدا، ونحن نعلم أن هذه المباراة يجب علينا الفوز بها بأي طريقة.. ستكون مباراة قوية وممتعة ونحن نتحلى بتركيز كبير، واللاعبون مستعدون لخوض المباراة".

وتابع مدرب الجزائر: "ليس هناك أي ضغط علينا… نتعامل مع المباريات واحدة تلو الأخرى ودون أي ضغط، ونحن فخورون بتمثيل الجزائر".

وواصل: "الضغط طبيعي على الجانبين، وهناك ضغط من طرف المشجعين، لكن لدينا خبرة كبيرة في هذا الأمر، نحن مستعدون والفوز للأفضل وستلعب التفاصيل الصغيرة دورا بارزا في حسم المباراة“.

ولم يحسم بوقرة بشكل واضح موقف المهاجم بغداد بونجاح من المشاركة أمام المغرب، بعدما أصيب في كرة مشتركة أمام مصر، وبدا أنه فقد الذاكرة بشكل مؤقت، قبل أن يخرج بين الشوطين.

وأشار بوقرة: "هو الآن في صحة جيدة وهناك بروتوكول علينا اتباعه، وسنرى إذا كانت بوسعه المشاركة في المباريات التالية“.



يذكر أن منتخب الجزائر احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متأخرا بمعيار "اللعب النظيف" عن نظيره المصري، بعد حصول اللاعب الجزائري ياسين تيطراوي على البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة التي جمعتهما على استاد الجنوب بمدينة الوكرة، في الجولة الختامية لدور المجموعات، وانتهت بالتعادل السلبي.

وسيلعب الفائز من هذه المواجهة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب 2021، ضد الفائز من مباراة منتخبي قطر والإمارات، التي ستجمعهما مساء اليوم الجمعة، استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية.

يذكر أن منتخب المغرب فاز أربع مرات على نظيره الجزائري في آخر 5 مباريات بين المنتخبين ضمن تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية، مقابل فوز وحيد لمحاربي الصحراء.