لبنان: شهداء واصابات جراء انفجار بمستودع أسلحة تابع لحماس في مخيم برج الشمالي (فيديوهات)

بيروت /سما/

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام "في صور عن سقوط ضحايا وجرحى ، جراء انفجار مستودع للأسلحة تابع لأحد التنظيمات الفلسطينية في مخيم البرج الشمالي.

وأشارت الوكالة الى سماع أصوات دوي انفجارات في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينين شرق مدينة صور، في إحدى المراكز الفلسطينية داخل المخيم.

ووفق الوكالة اللبنانية الرسمية، تبين بأن ذخيرة انفجرت في إحدى المراكز الفلسطينية لـ “حركة حماس” في مخيم البرج الشمالي شرق صور ولم تعرف الأسباب، موضحة أن الجيش اللبناني يطوق المنطقة ويمنع الدخول والخروج من المخيم.

وقد سمعت أصوات التفجيرات في صور والقرى المجاورة.

#شاهد لحظة انفجار بمخزن سلاح في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان pic.twitter.com/NrgWmAjrzb — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) December 10, 2021

انفجار بمخزن سلاح في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان. pic.twitter.com/iq6lwn5ovD — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) December 10, 2021