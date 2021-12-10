فيديو: انفجار ضخم داخل مستودع أسلحة في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين بلبنان

بيروت/سما/

أفادت مصادر لبنانية، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار ضخم في مستودع لتخزين الأسلحة الموجودة في أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مدينة صور.

وذكرت قناة الجديد اللبنانية أن الانفجار وقع في مستودع للذخيرة في مخيم البرج الشمالي وأن الانفجارات ما تزال تتوالى ولم تتوقف.



وقالت القناة إن سيارات الإسعاف هرعت إلى مخيم البرج الشمالي وتعمل على نقل المصابين وسط حالة من الذعر في المخيم.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر فلسطيني، لم تكشف هويته، أن الانفجار وقع في مخزن للذخيرة تابع لحركة حماس ، في المخيم.

اللحظات الأولى للإنفجار الهائل في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان pic.twitter.com/yYrXwLMxCT — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) December 10, 2021

انفجار بمخزن سلاح في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان. pic.twitter.com/iq6lwn5ovD — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) December 10, 2021

#شاهد لحظة انفجار بمخزن سلاح في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان pic.twitter.com/NrgWmAjrzb — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) December 10, 2021

#شاهد لحظة انفجار بمخزن سلاح في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان pic.twitter.com/NrgWmAjrzb — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) December 10, 2021

يتبع..