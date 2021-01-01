الاف يشيعون شهيد جبل صبيح

نابلس /سما/

شارك آلاف المواطنين مساء اليوم الجمعة في تشيع جثمان الشهيد جميل جمال أبو عياش 31 عاما في قرية بيتا إثر إصابته عصر اليوم برصاصة قوات الاحتلال الإسرائيلي في الرأس خلال مواجهات اندلعت على جبل صبيح في بيتا احتجاجا على استمرار إقامة البؤرة الاستيطانية جنوب نابلس .

وبدأت مراسم الجثمان بجنازة عسكرية بمشاركة قوات الأمن الفلسطيني من أمام مستشفى رفيديا الحكومي ومن ثم إلى مثواه الأخير في بيتا .

وانطلقت مسيرة تشيع جثمان الشهيد من أمام نادي بيتا الرياضي حيث أقيمت صلاة الجنازة وانطلق موكب الجثمان محمولا على الأكتاف بيتا مقبره بيتا في الحارة التحتا .

وهتف المشيعون بهتافات تمجد الشهيد والشهداء ووتوعد باستمرار المقاومة الشعبية الفلسطينية على جبل صبيح حتى دحر الاستيطان والاحتلال .

وألقى غسان دغلس كلمه حركة فتح أشاد فيها بتضحيات قرية بيتا المستمرة منذ أشهر ودون توقف وأكد دغلس أن الشهيد جميل هو الشهيد التاسع الذي تقدمه بيتا من انطلاق فعاليات المقاومة الشعبية السلمية ضد الاستيطان على جبل صبيح .كما أشاد بالوحده الوطنية الفلسطينية التى تجسدت في قرية بيتا على جبل صبيح وفي كل مؤسسات القرية .

وألقى محمد دويكات كلمه فصائل العمل الوطني والاسلامي في القرية والتى أكد فيها على استمرار المقاومة الشعبية وان دماء الشهداء لن تذهب هدرا وإن بيتا ستبقي تقاوم حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان من قمة جبل صبيح . ودعى دويكات إلى تكريس الوحده الوطنيه وتكاتف كافة الجهود من أجل استمرار المقاومة الشعبية على جبل صبيح .