إسرائيل تحبط سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية في الجولان المحتل

القدس المحتلة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن نجاحه في إحباط محاولة سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية في الجولان السوري المحتل.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، بأن قواته العسكرية اشتبهت في شخصين اثنين اقتربا من قاعدة عسكرية تقع في هضبة الجولان السوري المحتل، بغرض سرقة وسائل قتالية وعتاد عسكري.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش أطلق النار على مسلحين اثنين، أحدهما كان مسلحا، اقتربا من قاعدة عسكرية في هضبة الجولان وهربوا بعدما أطلق أحد الجنود النيران عليهما ولم يستجيبا، في وقت تبحث قوات الجيش والشرطة بتكثيف عملية البحث عنهما.

ولفتت القناة العبريةعلى موقعها الإلكتروني، إلى أن القواعد العسكرية المنتشرة فيالمنطقة الشمالية للبلاد وهضبة الجولانيكثر فيها سرقة الأسلحة والوسائل القتالية، وهو ما حدا بالجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ قرارات جديدة من شأنها الحد من عمليات السرقة في هذه القواعد العسكرية.