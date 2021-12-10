  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فى أول حفل لها بعد الطلاق.. شيرين عبدالوهاب تحلق شعرها على "الـzero" (شاهد)

الجمعة 10 ديسمبر 2021 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
فى أول حفل لها بعد الطلاق.. شيرين عبدالوهاب تحلق شعرها على "الـzero" (شاهد)



أبو ظبي/سما/

ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب، حليقة الشعر، خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، فى أول ظهور لها بعد طلاقها من حسام حبيب.


 
وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو من الحفل قالت فيه شيرين: تقبلونى بشكلى ده.. أنتوا عارفين إن أنا كدة فقت".


ويشار إلى أنه سبق وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا، أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، حيث حسمت الجدل المثار حول الأمر، وجاء نص البيان: "فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية".

وأكدت النجمة شيرين عبد الوهاب أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.



=

===

==

#شيرين عبد الوهاب #حلق شعر شيرين عبد الوهاب #أبو ظبي
===
==

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. الإعلام العبري : أبو مازن يكذب علينا وعلى العالم

بالفيديو: مشاهد تعرض لأول مرة للأسرى الستة بعد فرارهم من سجن جلبوع بلحظات

ترامب يهاجم نتنياهو : "اللعنة عليه"

رئيس "الشاباك" يحذّر من انهيار السلطة جراء أزمتي النقد والسيطرة

انخفاض في سعر صرف الدولار

إسرائيل تتعامل مع تهديدات غزة: اللواء كامل يزور تل أبيب نهاية الشهر ووفد من حماس إلى القاهرة

صحيفة: هذا ما تنتظره المقاومة لاتخاذ قرار استمرار برنامج التصعيد أو العدول عنه

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تتعامل مع تهديدات غزة: اللواء كامل يزور تل أبيب نهاية الشهر ووفد من حماس إلى القاهرة

علي-باقري-كني-مساعد-وزير-الخارجية-الإيراني-للشؤون-السياسية-730x438

المأساة الكلاسيكية: بعد “جوقة التهديدات”.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا نجحت مفاوضات فيينا؟

1

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

20211209192934afpp-afp_9uc7pd.h-730x438

كواليس فيينا.. "التايمز" تتساءل عن السبب الذي قد يدفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربة لإيران

غانتس-المغرب-730x438

"يسرائيل هيوم": المغرب أمام سؤال “بيت المقدس أم الصحراء؟”.. “الإبراهيمية” التي دحرت الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية