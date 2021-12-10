فى أول حفل لها بعد الطلاق.. شيرين عبدالوهاب تحلق شعرها على "الـzero" (شاهد)

أبو ظبي/سما/

ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب، حليقة الشعر، خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، فى أول ظهور لها بعد طلاقها من حسام حبيب.





وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو من الحفل قالت فيه شيرين: تقبلونى بشكلى ده.. أنتوا عارفين إن أنا كدة فقت".



ويشار إلى أنه سبق وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا، أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، حيث حسمت الجدل المثار حول الأمر، وجاء نص البيان: "فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية".

وأكدت النجمة شيرين عبد الوهاب أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.













