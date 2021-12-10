شاهد: هدف الأسبوع في دوري الأبطال

وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فوز الإنجليزي ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل هدف في الجولة الختامية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ماسون جرينوود هدف التقدم "للشياطين الحمر" في مرمى ضيفه يونغ بويز السويسري (1-1) مبكرا في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة بداية المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "أولد ترافورد"، بتسديدة مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء.



وجاء النجم الإسباني ماركو أسينسيو في المركز الثاني ضمن قائمة المنافسين على جائزة هدف الأسبوع، بهدفه الرائع الذي سجله بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر البعيد قبل أن تعانق الكرة شباك السلوفيني سمير هاندانوفيش حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي (2-0) خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء الماضي.



بينما شغل الفرنسي كليان مبابي المركز الثالث في القائمة بهدفه الرائع في مرمى ضيفه كلوب بروج البلجيكي (4-1) بتسديدة "عالطاير" من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من زميله الأرجنتيني أنخل دي ماريا، في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes" في العاصمة باريس.

وجاء الروسي ماغوميد أوزدوييف لاعب زينيت بطرسبورغ، في المرتبة الرابعة بهدفه في مرمى ضيفه تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب (3-3) بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة مساء يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "غازبروم أرينا" بمدينة بطرسبورغ.