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العوض: قرارات الجمعية العامة توكد اتساع حملات التأييد لشعبنا وتمثل دعوة لإنهاء الانقسام

الجمعة 10 ديسمبر 2021 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض: قرارات الجمعية العامة توكد اتساع حملات التأييد لشعبنا وتمثل دعوة لإنهاء الانقسام



غزة / سما /

أكد وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني على أهمية  القرارات  الخمسة التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم امس خلال دورتها دورتها 76، معتبراً  أن هذه القراءات تعكس تنامي التضامن واتساع حجم التأييد لشعبنا الفلسطيني ولعدالة القضية الفلسطينية ، كما انها جاءت لتعكس في الوقت نفسه مدى العزلة التي تعيشها دولة الاحتلال على المستوى العالمي جراء تنكرها للقرارات الشرعية الدولية وعدوانها المستمر على شعبنا.

وقال العوض في تصريح صحفي: "إن هذه الإنجازات التي تحققها فلسطين في المحافل الدولية تؤكد مرة أخرى على أن العالم لن  يصمت للابد على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وان العدل سيتحقق لا محال باعتباره طريقاً لتحقيق السلام والامن والاستقرار".

وأضاف: "في الوقت الذي تحقق فلسطين هذه النجاحات يومياً على المستويات السياسية والدبلوماسية في ارفع المؤسسات الدولية، فإن ذلك يتم مع الأسف في ظل استمرار حالة الانقسام والتهرب من استحقاقات انهاءه الامر الذي يجعل من هذه الإنجازات عرضة للانتكاسة في اي وقت".

وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن المسؤولية الوطنية  تتطلب الإسراع في اغلاق ملف الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بما يمكن شعبنا من الحفاظ على حقوقه والاستفادة الفعلية من اتساع حملات  التضامن والتأييد التي تكتسبها قضيتنا كل يوم في العالم.

وأوضح العوض، أن القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة يوم امس التاسع من ديسمبر عامة تركزت مفاصل مهمة تتمثل في عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، حيث صوتت بنعم 162 دولة، وصوتت ضد 5 دول، وامتنعت عن التصويت 6 دول.

وأشار إلى أن القرارات تمثلت كذلك في أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وصوتت بنعم 80 دولة، وضد 18 دولة، وامتنعت عن التصويت 73 دولة، بالإضافة الى المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، حيث صوتت مع 146 دولة، و7 دول صوتت ضد.

وأكد العوض أن القرارات شملت كذلك على تقديم المساعدة الى اللاجئين الفلسطينيين، 164 دولة صوتت بنعم، وانعزلت إسرائيل بتصويتها الوحيد بضد، فيما امتنعت عن التصويت 10 دول، بالإضافة الى ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الاتية منها، حيث صوتت بنعم 159 دولة، وصوتت ضد 5 دول، وامتنعت عن التصويت 8 دول.
 

#وليد العوض #حزب الشعب الفلسطيني

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