الرئيس يعزي بوفاة الكاتب حسن البطل ويقرر منحه وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الإبداع"

رام الله / سما /

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس الأسرة الصحفية الفلسطينية وعائلة الفقيد بوفاة الكاتب والصحفي حسن البطل.

وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه للأسرة الصحفية ولكل محبي الكاتب البطل بوفاته، داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته.

وقرر رئيس دولة فلسطين منح الكاتب البطل وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الإبداع"، تقديرا لمسيرته الوطنية وإسهاماته في تطوير المقالة الصحفية في فلسطين والعالم العربي، وتثمينا لجهوده المخلصة أثناء عمله في الإعلام الوطني الفلسطيني وإعلام الثورة الفلسطينية ودوره البارز في مجلة "فلسطين الثورة".