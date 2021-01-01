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الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد أبو عياش وتؤكد على استمرار المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين

الجمعة 10 ديسمبر 2021 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد أبو عياش وتؤكد على استمرار المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين



نابلس / سما /

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد البطل جميل جمال أبو عياش ( 21 عاماً) الذي استشهد بعد إصابته في الرأس برصاص الاحتلال الحاقد خلال المظاهرات على جبل صبيح في بلدة بيتا.

وحملت الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي، الاحتلال الصهيوني المجرم كامل المسؤولية عن جرائمه بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها اليوم في بلدة بيتا حيث أدى العدوان الصهيوني على المتظاهرين لارتقاء شهيد وإيقاع (68 إصابة) في صفوف المواطنين الذين يدافعون عن أرضهم وحقوقهم.

وأكدت أن جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين في بلدة بيتا، ومحاولة قمع صوت الحق الفلسطيني، لن تفلح أبداً في ثني شعبنا عن مواصلة جهاده ومقاومته المشروعة في وجه الاحتلال الصهيوني والتصدي لإرهابه وعدوانه.

وتوجهت الجهاد الإسلامي بالتحية إلى جماهير شعبنا في نابلس وفي كل مناطق الضفة المشتعلة غضباً وثورة في وجه الارهاب الصهيوني.

وشددت على أن نهج المقاومة والمواجهة الشاملة سيتصاعد ضد الاحتلال، ولن تتوقف المقاومة حتى طرد الاحتلال ودحره عن كل شبر من أرض فلسطين المباركة والمقدسة.

#الجهاد الاسلامي #الشهيد جميل ابو عياش #بلدة بيتا

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