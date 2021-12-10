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الشعبيّة تنعي الشهيد أبو عياش وتؤكّد أنّ نموذج المقاومة في بيتا يجب أن يُعمم

الجمعة 10 ديسمبر 2021 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبيّة تنعي الشهيد أبو عياش وتؤكّد أنّ نموذج المقاومة في بيتا يجب أن يُعمم



غزة / سما /

نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين الشهيد الثائر جميل أبو عياش الذي ارتقى شهيدًا برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس مساء اليوم الجمعة 2021/12/10.

وأكَّدت الجبهة الشعبيّة في تصريحٍ صحفي، أنّ استمرار وتصاعد المقاومة الشعبيّة في بلدة بيتا وعلى إمداد الأرض المحتلة يؤكّد أنّ شعبنا الحي والمتجذّر في أرضه يمكنه أن يصنع بصموده المعجزات، لافتةً إلى أنّ التغوّل الصهيوني على دماء أبناء شعبنا وإصراره على اقتراف شتى أنواع الجرائم بحقه من قتلٍ وتهجيرٍ وتهويدٍ وفصلٍ عنصري يكشف للعالم وللمطبّعين العرب الوجه الفاشي الحقيقي للكيان الصهيوني الكولونيالي الذي لا يمكن التعايش معه أو القبول بوجوده على أرضنا وبين ظهراني أُمتنا. 

وأهابت الجبهة بجماهير شعبنا في الضفة بالزحف نحو بلدة بيتا والتواجد الدائم فيها وتعميم تجربتها الثوريّة على كافة المناطق المُهددة بالاستلاب والمُصادرة، كما طالبت المتضامنين مع شعبنا من نشطاء وحقوقيين وصحافيين وغيرهم بالعمل من أجل إطلاق أوسع حملةٍ دوليّةٍ لفضح الاحتلال وجرائمه وتوسيع دائرة مقاطعته والعمل على محاصرة قادة ورموز العدو ورفع قضايا بحقهم في بلدانهم وأمام محكمة الجنايات الدوليّة.

#الجبهة الشعبيّة #جميل أبو عياش

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