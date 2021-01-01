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إضاءة شجرة الميلاد وسط مدينة أريحا

الجمعة 10 ديسمبر 2021 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إضاءة شجرة الميلاد وسط مدينة أريحا



أريحا /سما/

 احتفلت محافظة أريحا والأغوار، مساء اليوم الجمعة، بإضاءة شجرة عيد الميلاد، إيذانا ببدء احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

وشارك في إضاءة الشجرة وسط مدينة أريحا، ممثلون عن محافظة أريحا والأغوار، وبلدية أريحا وكنائسها، والشرطة، بحضور شخصيات دينية ورسمية وشعبية.

وتخلل الاحتفال عرض لمجموعة كشافة ترسنطا انطلق من عند دوار بلدية أريحا، وتزيين شجرة الميلاد بمشاركة عائلات أريحا.

وقال رئيس بلدية أريحا سالم غروف “نحتفل اليوم بإضاءة الشجرة في مهد الحضارة والانسانية والماضي والحاضر والمستقبل، في هذه المناسبة الوطنية الدينية العزيزة على قلوبنا جميعا في فلسطين مهد الديانات ومسرى الأنبياء”.

وأكد أن “مسيحي فلسطين يسطرون يوميا أروع ملاحم الوحدة بالدفاع عن الأرض والهوية، والتمسك بالرسالة السماوية، في هذه المدينة الصامدة بتشابك الأيدي والصدور العارية في مواجهة الاحتلال”.

#محافظة أريحا والأغوار #إضاءة شجرة عيد الميلاد #شجرة عيد الميلاد #احتفالات أعياد الميلاد

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