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وفد مقدسي يطلع على ايقونات متحف الارابسك في راس العمود

الجمعة 10 ديسمبر 2021 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد مقدسي يطلع على ايقونات متحف الارابسك في راس العمود



القدس المحتلة / سما /

 زار وفد مقدسي يضم نخبة من المهتمين بالثقافة والفنون الوطنية والانسانية بزيارة الى متحف الفن – الآرابيسك – لصاحبه الفنان والكاتب عزام ابو السعود في منزله العريق براس العمود – سلوان المطل على صحن الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة من الناحية الجنوبية الشرقية .

وقدم ابو السعود شرحا موجزا عن اهمية هذا الفن الجميل والاصيل والعريق الذي اكتسب ملامحه الشرقية والاسلامية التليدة على مر العصور ومع تطور الحضارة الاسلامية في مجال الفنون كما تمثل بالزخارف البديعة في العمران الاسلامي في بلاد الشام ومصر والعراق وغيرها من البلدان الاسلامية وكما يتجلى في ابهى صوره في نقوش وزخارف قبة الصخرة والاقصى المبارك في القدس الشريف .

وضم الوفد المهندس سامر نسيبة وعماد منى وخالد ابو عكر وماجد الحسيني وابراهيم قليبو وزكي ابو الحلاوة وعطالله نجار ومحمد زحايكة.

#وفد مقدسي #متحف الفن – الآرابيسك

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