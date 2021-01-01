  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القواسمي : الإحتلال الإسرائيلي هو العدو الحقيقي لليهودية والسامية

الجمعة 10 ديسمبر 2021 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي : الإحتلال الإسرائيلي هو العدو الحقيقي لليهودية والسامية



رام الله / سما /

 أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي بإسم حركة فتح أسامه القواسمي أن الإحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية وفرض نظام الابارتايد ضد الشعب الفلسطيني هو العدو الحقيقي للديانه اليهودية والسامية وليس الشعب الفلسطيني الذي يناضل ضد الإحتلال الإسرائيلي و الذي يحترم كل الديانات.

وقال القواسمي إن حكومة الإحتلال الإسرائيلية العنصرية هي التي تربط ممارساتها القمعية الوحشية بالديانة اليهودية، وتصر على يهودية الدولة، وتسن القوانين التهويدية في كل مناح الحياة و التي من شأنها عكس ممارسات الإحتلال الإسرائيلية على الديانة اليهودية

وأعاد القواسمي التأكيد على أن عداءنا مع دولة الإحتلال الإسرائيلية وليست الديانة اليهودية، وأن على إسرائيل الكف عن إستخدام فزاعة معاداة اليهودية والسامية لتبرير إحتلالها وقمعها وتعذيبها للشعب الفلسطيني

#حركة فتح #اسامة القواسمي

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. الإعلام العبري : أبو مازن يكذب علينا وعلى العالم

بالفيديو: مشاهد تعرض لأول مرة للأسرى الستة بعد فرارهم من سجن جلبوع بلحظات

ترامب يهاجم نتنياهو : "اللعنة عليه"

رئيس "الشاباك" يحذّر من انهيار السلطة جراء أزمتي النقد والسيطرة

انخفاض في سعر صرف الدولار

صحيفة: هذا ما تنتظره المقاومة لاتخاذ قرار استمرار برنامج التصعيد أو العدول عنه

فائدة "ثورية" للفياغرا.. قد تساهم بعلاج "المرض الصعب"

الأخبار الرئيسية

20211209192934afpp-afp_9uc7pd.h-730x438

كواليس فيينا.. "التايمز" تتساءل عن السبب الذي قد يدفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربة لإيران

غانتس-المغرب-730x438

"يسرائيل هيوم": المغرب أمام سؤال “بيت المقدس أم الصحراء؟”.. “الإبراهيمية” التي دحرت الفلسطينيين

1

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

إسرائيل تتعامل مع تهديدات غزة: اللواء كامل يزور تل أبيب نهاية الشهر ووفد من حماس إلى القاهرة

لجنة الانتخابات تصدر بيانا توضيحيا حول مجريات عملية الاقتراع للانتخابات المحلية

الاتصالات الفلسطينية