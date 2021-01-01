القواسمي : الإحتلال الإسرائيلي هو العدو الحقيقي لليهودية والسامية

رام الله / سما /

أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي بإسم حركة فتح أسامه القواسمي أن الإحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية وفرض نظام الابارتايد ضد الشعب الفلسطيني هو العدو الحقيقي للديانه اليهودية والسامية وليس الشعب الفلسطيني الذي يناضل ضد الإحتلال الإسرائيلي و الذي يحترم كل الديانات.

وقال القواسمي إن حكومة الإحتلال الإسرائيلية العنصرية هي التي تربط ممارساتها القمعية الوحشية بالديانة اليهودية، وتصر على يهودية الدولة، وتسن القوانين التهويدية في كل مناح الحياة و التي من شأنها عكس ممارسات الإحتلال الإسرائيلية على الديانة اليهودية

وأعاد القواسمي التأكيد على أن عداءنا مع دولة الإحتلال الإسرائيلية وليست الديانة اليهودية، وأن على إسرائيل الكف عن إستخدام فزاعة معاداة اليهودية والسامية لتبرير إحتلالها وقمعها وتعذيبها للشعب الفلسطيني