نتنياهو يرد على هجوم ترامب عليه

القدس المحتلة / سما /

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة بـ "المساهمة الكبيرة لدونالد ترامب في أمن إسرائيل" مشيرا إلى أنه يقدر "أهمية التحالف القوي بين إسرائيل وأمريكا، وبالتالي كان من المهم بالنسبة لي أن أهنئ الرئيس القادم جو بايدن".

وكان الصحفي والإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، نشر كتابا بعنوان "سلام ترامب"، يحكي فيه أن الرئيس الأمريكي السابق هاجم وبقوة، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، موجها انتقادات شديدة اللهجة له.

وبحسب الكتاب، اتهم ترامب، نتنياهو "بالخيانة ونكران الجميل"، وبأنه لن ينسى أبدا اتصاله بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، فور الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لم يتحدث معه منذ ذلك الحين، قائلا إليه: "تبا له".

وقال ترامب بحسب الكتاب، إنه ساعد نتنياهو في انتخاباته من خلال التراجع عن عقود من السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لدعم مزاعم إسرائيل الإقليمية" وتابه "لم يفعل أحد أكثر لبيبي، وأحببت بيبي وما زلت أحب بيبي، لكنني أيضًا أحب الولاء، كان يمكن لبيبي أن يظل صامتًا، لقد ارتكب خطأ فادحا ".

أخبر ترامب رافيد أن قراره الاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان ، التي احتلتها من سوريا في حرب عام 1967 ، ساعد نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية في أبريل 2019.قال ترامب: "لقد فعلت ذلك قبل الانتخابات مباشرة، الأمر الذي ساعده (نتنياهو) كثيرًا"وتابع ترامب "سأخبرك بماذا - لو لم أحضر أعتقد أن إسرائيل ستدمر". "أعتقد أن إسرائيل ربما كانت ستدمر الآن."