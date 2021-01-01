  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الجمعة 10 ديسمبر 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

ادى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك؛ رغم التضييقات التي فرضتها قوات الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة.

وأدى نحو  50.000 فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك؛ من المقدسيين ومن الضفة، ومواطني أراضي الـ1948؛ وسط إجراءات احتلالية مشددة في مدينة القدس المحتلة.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة من القدس المحتلة؛ وأعاقت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى ودققت في هوياتهم وأجرت عمليات تفتيش في أمتعتهم.

وكان المئات أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى تلبية لدعوات أطلقتها مؤسسات مقدسية؛ ردا على الاقتحامات المكثفة التي نفذها مستوطنون متطرفون رافقت ايام ما يسمى عيد الأنوار اليهودي أو “الحانوكاه”؛ نفذ خلالها المستوطنون وحاخاماتهم جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات الاقصى وساحاته؛ وتلقوا شروحات كاذبة عن الهيكل المزعوم

#المسجد الاقصى #صلاة الجمعة

الأكثر قراءة اليوم

(العربية): السيسي وجه رسالة لاسرائيل بشأن اعمار غزة وصفقة التبادل.. وهذا ما جاء فيها

لهذا السبب .. الإعلام العبري : أبو مازن يكذب علينا وعلى العالم

بالفيديو: مشاهد تعرض لأول مرة للأسرى الستة بعد فرارهم من سجن جلبوع بلحظات

السلطة على وشك الانهيار: وزيرا التنمية الإقليمية والأمن الإسرائيلي يلتقيان الرئيس عباس

ترامب يهاجم نتنياهو : "اللعنة عليه"

رئيس "الشاباك" يحذّر من انهيار السلطة جراء أزمتي النقد والسيطرة

صحيفة: هذا ما تنتظره المقاومة لاتخاذ قرار استمرار برنامج التصعيد أو العدول عنه

الأخبار الرئيسية

1

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

إسرائيل تتعامل مع تهديدات غزة: اللواء كامل يزور تل أبيب نهاية الشهر ووفد من حماس إلى القاهرة

لجنة الانتخابات تصدر بيانا توضيحيا حول مجريات عملية الاقتراع للانتخابات المحلية

xNvqZ

عشرات الاف الفلسطينيين يحيون انطلاقة حماس في قطاع غزة

6 وفيات و330 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و260 حالة تعافٍ في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية