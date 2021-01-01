تجديد الاعتقال الاداري للمرة الخامسة لشاب من مخيم الدهيشة

بيت لحم / سما /

جددت قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الاداري للشاب عدي عصام ابو نصار”23 سنة” من سكان مخيم الدهيشة لمدة ثلاثة اشهر للمرة الخامسة على التوالي.

وصادق قاضي عسكري في محكمة عوفر الاحتلالية على القرار الصادر من قبل المخابرات الاسرائيلية معتمدا على ما يسمى بالملف السري الذي يحظر على الاسير او محامية من الاطلاع على بنوده حفاظا على مصدر المعلومات الواردة فيه الا ان ممثل النيابة العسكرية قال في مداخلته بان ابو نصار يشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها وهو من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وامضى الاسير ما يزيد عن 4 سنوات فى سجون الاحتلال جزء منها في الاعتقال الإداري