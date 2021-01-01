  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

العراق يعلن انسحاب قوات التحالف قبل نهاية 2021

الجمعة 10 ديسمبر 2021 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يعلن انسحاب قوات التحالف قبل نهاية 2021



بغداد /سما/

 أعلن العراق اليوم الجمعة، أن القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق قبل نهاية 2021.

وذكرت، قيادة العمليات المشتركة، في بيان اليوم، أن أفراد التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة سيتواجدون في العراق لتقديم الدعم والمشورة والتمكين للقوات الامنية العراقية.

وأضافت، أن الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة وفق الحوار الاستراتيجي ومخرجات اجتماعات الفرق الفنية مؤخرًا يقضي بنقل افراد التحالف ذوي الدور القتالي خارج العراق والاعلان رسميًا عن انهاء المهام القتالية قبل نهاية كانون الأول الحالي.

وأكد، أن معظم القوات القتالية غادرت، وسيتم إخلاء الباقين قريبًا، ويحل محلها مجموعة مستشارين.

#العراق #القوات القتالية للتحالف الدولي

الأكثر قراءة اليوم

(العربية): السيسي وجه رسالة لاسرائيل بشأن اعمار غزة وصفقة التبادل.. وهذا ما جاء فيها

لهذا السبب .. الإعلام العبري : أبو مازن يكذب علينا وعلى العالم

بالفيديو: مشاهد تعرض لأول مرة للأسرى الستة بعد فرارهم من سجن جلبوع بلحظات

السلطة على وشك الانهيار: وزيرا التنمية الإقليمية والأمن الإسرائيلي يلتقيان الرئيس عباس

ترامب يهاجم نتنياهو : "اللعنة عليه"

رئيس "الشاباك" يحذّر من انهيار السلطة جراء أزمتي النقد والسيطرة

صحيفة: هذا ما تنتظره المقاومة لاتخاذ قرار استمرار برنامج التصعيد أو العدول عنه

الأخبار الرئيسية

1

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

إسرائيل تتعامل مع تهديدات غزة: اللواء كامل يزور تل أبيب نهاية الشهر ووفد من حماس إلى القاهرة

لجنة الانتخابات تصدر بيانا توضيحيا حول مجريات عملية الاقتراع للانتخابات المحلية

xNvqZ

عشرات الاف الفلسطينيين يحيون انطلاقة حماس في قطاع غزة

6 وفيات و330 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و260 حالة تعافٍ في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية