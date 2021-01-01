صندوق النقد: أوميكرون قد يبطىء التعافي الاقتصادي

القدس المحتلة / سما /

قال النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جيفري أوكاموتو، إن الصندوق يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 5.9% في عام 2021، وأن ​​ينخفض ​​إلى 4.9% العام المقبل.

أضاف:"أعتقد أنه من المهم التأكيد على إمكانية تباطوء نمو الاقتصاد العالمي بسبب متحور أوميكرون، كما أن الانخفاض في توقعات عام 2021 متماشيا مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2021، بسبب انتشار الحالات الإيجابية لمتحور دلتا في جميع أنحاء العالم."

وذكر أن أزمة كورونا سيكون لها تأثير طويل الأمد على الاقتصاد والفئات الضعيفة حيث أن متحور أوميكرون قد خلق شعورا بعدم اليقين بشأن حالة وباء كورونا COVID-19.

ومنذ الكشف عن متحور أوميكرون، أعلنت منظمة الصحة العالمية وصوله إلى 57 دولة، واتخذت عدد من الدول على رأسها بريطانيا خطوات حازمة للحد من انتشاره، وأجبرت الموظفين على العمل من المنزل.