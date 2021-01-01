"أوميكرون" قد يكون تحوّر في الأردن

عمان /سما/

قالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة بالاردن رائدة القطب، الجمعة، إن الشخص المصاب بمتحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون)، ولا يوجد له تاريخ سفر، “قد يكون أصيب بالفيروس بعد تحوره في الأردن”.

وأوضحت القطب في تصريح لتلفزيون “المملكة” الرسمي، أن انتقال الفيروس بين الأشخاص قد يؤدي إلى تحوره.

وأشارت إلى أن الحالة المكتشفة للشخص الذي لم تسافر عبر إجراء فحص روتيني لـ5-10% من العينات لمعرفة المتحورات، حيث ثبتت إصابته بأوميكرون.

وأعلنت وزارة الصحة مساء الخميس عن تسجيل أول إصابتين بمتحور من فيروس كورونا من نوع أوميكرون في الأردن.

وأوضحت القطب، أن الشخص المصاب محليا قد يكون خالط أشخاص آخرين قبل اكتشاف إصابته، مشيرة إلى سرعة انتشار النسخة المتحورة.

ولفتت النظر إلى أن النظام الصحي في الأردن ما زال قادرا على تحمل الإصابات.