  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"أوميكرون" قد يكون تحوّر في الأردن

الجمعة 10 ديسمبر 2021 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أوميكرون" قد يكون تحوّر في الأردن



عمان /سما/

 قالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة بالاردن رائدة القطب، الجمعة، إن الشخص المصاب بمتحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون)، ولا يوجد له تاريخ سفر، “قد يكون أصيب بالفيروس بعد تحوره في الأردن”.

وأوضحت القطب في تصريح لتلفزيون “المملكة” الرسمي، أن انتقال الفيروس بين الأشخاص قد يؤدي إلى تحوره.

وأشارت إلى أن الحالة المكتشفة للشخص الذي لم تسافر عبر إجراء فحص روتيني لـ5-10% من العينات لمعرفة المتحورات، حيث ثبتت إصابته بأوميكرون.

وأعلنت وزارة الصحة مساء الخميس عن تسجيل أول إصابتين بمتحور من فيروس كورونا من نوع أوميكرون في الأردن.

وأوضحت القطب، أن الشخص المصاب محليا قد يكون خالط أشخاص آخرين قبل اكتشاف إصابته، مشيرة إلى سرعة انتشار النسخة المتحورة.

ولفتت النظر إلى أن النظام الصحي في الأردن ما زال قادرا على تحمل الإصابات.

#الاردن #متحور أوميكرون #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

(العربية): السيسي وجه رسالة لاسرائيل بشأن اعمار غزة وصفقة التبادل.. وهذا ما جاء فيها

لهذا السبب .. الإعلام العبري : أبو مازن يكذب علينا وعلى العالم

بالفيديو: مشاهد تعرض لأول مرة للأسرى الستة بعد فرارهم من سجن جلبوع بلحظات

السلطة على وشك الانهيار: وزيرا التنمية الإقليمية والأمن الإسرائيلي يلتقيان الرئيس عباس

ترامب يهاجم نتنياهو : "اللعنة عليه"

رئيس "الشاباك" يحذّر من انهيار السلطة جراء أزمتي النقد والسيطرة

صحيفة: هذا ما تنتظره المقاومة لاتخاذ قرار استمرار برنامج التصعيد أو العدول عنه

الأخبار الرئيسية

1

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

إسرائيل تتعامل مع تهديدات غزة: اللواء كامل يزور تل أبيب نهاية الشهر ووفد من حماس إلى القاهرة

لجنة الانتخابات تصدر بيانا توضيحيا حول مجريات عملية الاقتراع للانتخابات المحلية

xNvqZ

عشرات الاف الفلسطينيين يحيون انطلاقة حماس في قطاع غزة

6 وفيات و330 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و260 حالة تعافٍ في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية