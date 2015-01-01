اسرائيل: يجب اعداد خطة عسكرية تهدد نظام طهران

القدس المحتلة / سما /

دعا مندوب اسرائيل الدائم لدى الامم المتحدة غلعاد اردان الاسرة الدولية الى اعادة فرض عقوبات اقتصادية وحظر السلاح على ايران في حال فشل المفاوضات في فيينا.

وفي اطار المؤتمر السنوي الذي تعقده في فلوريدا منظمة الجالية اليهودية الامريكية اعرب اردان عن امله في الا تؤدي هذه المحادثات الى احياء الاتفاق المبرم عام 2015، واصفا اياه بأنه يمهد لطهران الطريق الى تطوير قدرات نووية.

واوضح اردان وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، ان العقوبات ليست وسيلة كافية لاقناع ايران على وقف برنامجها النووي، مشيرا الى ضرورة اعداد خطة عسكرية واقعية تهدد نظام الملالي. واكد ان اسرائيل تفضل حلا دبلوماسيا على خيارات اخرى ولكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها ولن تسمح لايران بالتحول الى دولة على عتبة النووي.

هذا وبعد انتهاء جولة اخرى من محادثات فيينا أمس، قال منسق الاتحاد الاوروبي إنركي مورا ان لمفاوضات صعبة جدا. وفي تصريح مقتضب اضاف سنرى أين سنصل في الأيام المقبلة. واكد انه لا تزال هناك مواقف مختلفة يجب تقريبها، كما يتعين على كافة الأفرقاء أن يكونوا واقعيين حول ما يمكن أن يحصلوا عليه.