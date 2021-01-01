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6 إصابات بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 10 ديسمبر 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 إصابات بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



قلقيلية / سما /

أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم السلمية الاسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وانطلقت المسيرة هذا الأسبوع إحياء للذكرى السابعة لاستشهاد القائد زياد أبو عين، والذكرى الرابعة والثلاثين لانتفاضة الحجارة.

وأفاد الناطق الاعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة، فيما رد الجنود بإطلاق وابل كثيف من الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 6 مواطنين بالرصاص، والعشرات بالاختناق.

#مواجهات #اصابات #قوات الاحتلال #مسيرة كفر قدوم

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