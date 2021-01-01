المصري: حماس في ذكرى الانطلاقة تمثل آمال شعبنا والأمة في التحرير

غزة/ سما /

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، إن حماس في ذكرى الانطلاقة تمثل آمل شعبنا والأمة في التحرير.

جاء ذلك خلال كلمة له في المهرجان الجماهيري الحاشد الذي تنظمه "حماس"، في ذكرى إنطلاقتها، في شمال قطاع غزة.

وأكد المصري، أن الجماهير الفلسطينية في شمال القطاع اليوم تعلن بيعتها للمقاومة، مبيناً أن شعبنا في معركة مفتوحة مع الاحتلال في كل أماكن تواجده

ووجه المصري رسالة لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، قائلاً: "أسرانا حريتكم دين في أعناقنا وسنواصل المشوار حتى تروا الحرية قريبا".

وشدد على أن قضية الأسرى هي أولوية حماس وسنسعى لتبيض السجون من كل الأسرى.

ولفت المصري خلال كلمته أمام جماهير "حماس" في شمال القطاع، أن القدس محور الصراع والدفاع عنها واجب مقدس، مبيناً أن المقاومة خيارانا الاستراتيجي حتى نحط برحالنا في باحات المسجد الأقصى.

ونوه المصري، إلى أن المقاومة الشاملة باقية، داعياً السلطة في رام الله للانحياز لشعبنا ووقف التنسيق الأمني والاعتقال السياسي.

أما بخصوص موضوع اللاجئين، فأكد المصري، أن عودة اللاجئين إلى ديارهم في فلسطين المحتلة، باتت قريبة جداً.

وأضاف: "آن الأوان للأمة أن تضع خطتها لحسم الصراع مع الاحتلال في فلسطين".

وفي سياق آخر، أشار المصري إلى أن حماس ترحب بكل جهد عربي وإسلامي لتحقيق المصالحة، مبيناً أن يد حماس ممدودة للوحدة وقد قدمت تنازلات كبيرة ومرونة عالية في سبيل ذلك.

وأكد المصري، أن التطبيع خيانة وطعنة في خاصرة قضيتنا العادلة، مطالباً المطبعين بتصحيح مسارهم.

كما أكد المصري أن حماس ذاهبة لكل خيار لكسر الحصار الظالم عن شعبنا في غزة، محذرا العدو من تسويفه لعملية الإعمار، كما دعا سلطة رام الله كذلك إلى وقف العقوبات على شعبنا في غزة.

وختم المصري حديثه موجها رسالة إلى العدو الصهيوني قائلا: "قادمون إليك أيها العدو برا وبحرا وجوا. لا مقام لك فوق أرضنا فإما أن تخرج أو تقتل على أرض فلسطين فحماس مع شعبها وفصائل المقاومة لك بالمرصاد وكل محاولات إطالة احتلالك لن تنتهي إلا بالزوال. نحن قدر الله إليك ووعد الله سيتحقق على وعد الطائفة المنصورة".