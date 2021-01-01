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خبراء لبينيت : إسرائيل دخلت موجة خامسة لانتشار كورونا

الجمعة 10 ديسمبر 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبراء لبينيت : إسرائيل دخلت موجة خامسة لانتشار كورونا



القدس المحتلة / سما /

في مؤشر مقلق على انتشار فيروس كورونا، ارتفع معامل تناقل العدوى (r) اليوم، الجمعة، إلى 1.1، بعد أن كان قبل أسبوع 1.03، فيما تبين من تقرير قدمه خبراء إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، وجود انتشار واضح لفيروس كورونا، وأن موجة كورونا خامسة بدأت في إسرائيل.

ووفقا لمعطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، فإنه تم تشخيص 589 إصابة بكورونا أمس، ونسبة الفحوصات الموجبة 0.65%. وعدد مرضى كورونا في حالة خطيرة 93، بينهم 55 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وتم رصد 21 إصابة بمتحورة "أوميكرون" في إسرائيل حتى الآن.

وجاء في تقرير قدمه باحثون من الجامعة العبرية في القدس إلى بينيت ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، أمس، أن هناك ارتفاع واضح بانتشار الفيروس، وأن الفيروس بدأ هذا الأسبوع بالانتشار بين كافة الفئات السكانية ولدى جميع الفئات العمرية. وذلك بالرغم من أن معظم المرضى هم قاصرون. وشددوا على أن موجة انتشار كورونا بدأت في البلاد، وذلك بعد أن أكدوا قبل أسبوعين عن وجود مؤشرات لموجة أخرى.

ولم يتمكن الباحثون من تحديد أسباب انتشار الفيروس حاليا، لكنهم أشاروا إلى أسباب محتملة بينها مستوى تطعيم السكان، تزايد تناقل العدوى في عائلات مع أولاد صغار لم يتلقوا التطعيم أو تصاعد تناقل العدوى في المدارس.

وشدد الباحثون على ضرورة منع انتشار متحورة "أوميكرون" بقدر الإمكان بواسطة الاستمرار بفرض قيود على الدخول إلى إسرائيل، من أجل السماح بجمع المعلومات حول ضرورة منح جرعة تطعيم رابعة أو لقاح ملائم للمتحورة الجديدة.

وأعلن بينيت، وهوروفيتس، مساء أمس، تمديد الحجر المنزلي للعائدين من خارج البلاد، بالإضافة إلى تمديد القيود الحالية في مطار بن غوريون. ويسري قرار تمديد الحجر على الجميع، المتطعمين وغير المتطعّمين، على أن تُحدّد مدّة الزيادة في بيان يصدر لاحقًا من مدير عام وزارة الصحّة، وبمصادقة لجنة الصحّة في الكنيست. في حين ستُمدّد القيود في مطار بن غوريون بعشرة أيام، تبدأ بعد انتصاف ليل الأحد - الإثنين.

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