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تفاعل كبير مع صورة متداولة لولي العهد السعودي (فيديو)

الجمعة 10 ديسمبر 2021 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاعل كبير مع صورة متداولة لولي العهد السعودي (فيديو)



وكالات

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البحرين في زيارة رسمية ضمن جولة خليجية يقوم بها، وكان باستقباله في مطار قاعدة الصخير الجوية، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن بن سلمان "استعرض مع جلالة ملك البحرين العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضاف التقرير أنه "أجريت لسمو ولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني، ثم استعرض حرس الشرف، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بسمو ولي العهد".

على صعيد آخر، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر قيام ولي العهد السعودي بتقبيل جبهة العاهل البحريني، الأمر الذي أثار تفاعلا.

المصدر: واس

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