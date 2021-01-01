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حماس: الأونروا في أسوأ حالاتها نتيجة الاستهداف منذ ولاية ترامب

الجمعة 10 ديسمبر 2021 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الأونروا في أسوأ حالاتها نتيجة الاستهداف منذ ولاية ترامب



القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس دائرة اللاجئين واللجان الشعبية في حركة حماس محمد إبراهيم المدهون، اليوم الجمعة، على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أسوأ مراحلها وخدماتها نتيجة الاستهداف منذ ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإلى الآن.

وقال المدهون في تصريح لإذاعة "الأقصى"، إن الولايات المتحدة لم تكتفِ بإيقاف تمويل أونروا بل مارست أسلوب تجفيف المنابع، مضيفًا: "أونروا تراجعت ماليًا، وصاحب ذلك تراجع كبير في الخدمات المقدمة، أخطرها المساعدات للفئات الهشة".

وشدد على أن "الفريق الظالم في العالم يستهدف الأونروا لأنها شاهد على النكبة، على العالم أن يساهم في تمويل الأونروا، ويتحمل مسئوليته بشكل كامل"، مردفًا: "على أونروا ترشيد في الإنفاق وتوفير مساهمات جديدة التزام المساهمين لا تقليص الخدمات".

وبين أن الحل الجذري أن تحال موازنة أونروا بالكامل إلى الأمم المتحدة، لا للدول المتطوعة، لاقتًا إلى أهمية انتهاء التفويض المتجدد كل ثلاث سنوات، مضيفا "يجب أن يكون التفويض مفتوحا، حتى يتوقف التهديد والابتزاز".

وأشار إلى أن هناك "مسئولية كبيرة على منظمة التحرير بصفتها عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتتحرك من أجل توحيد الجهود الفلسطينية في تفعيل قضية الأونروا، وهي فرصة لعودة الدور المأمول لمنظمة التحرير".

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