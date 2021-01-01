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غزة : 3 وفيات و97 اصابة جديدة بكورونا

الجمعة 10 ديسمبر 2021 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : 3 وفيات و97 اصابة جديدة بكورونا



غزة/ سما /

 أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة، تسجيل ثلاث حالات وفاة و 97 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 843 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 45 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 188268 إصابة بينها 1571 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 185036 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1661.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 47.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 517373 شخصًا.

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