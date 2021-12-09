مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الخميس 9/12/2021:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (353) شاحنة

استيراد عدد 313 شاحنة

تصدير عدد 31 شاحنة، 9 شاحنات فارغة



معبر رفح التجاري:

استيراد 161 شاحنة تحتوي على (أسماك طازجة، أجبان وألبان، شتل زراعي، خضار مجمدة، فواكه، طحين، أعلاف، سيرج، سمنة، بسكويت، شيبسي، عصير، ادوية بشرية، اسمنت، بوية، مواد تنظيف، قماش، ادوات منزلية، نثريات، اكسسوارات سيارات، ألعاب، كرتون)

تصدير (12) شاحنة حديد خردة و 4 شاحنات فارغة

استمرار اعفاء 9 اصناف اساسية من الرسوم والضرائب الجمركية

كميات البترول الواردة:

استيراد 16 شاحنة سولار

استيراد شاحنتين بنزين

استيراد 20 شاحنة غاز طهي

ادخال 12 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 504 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل581 مسافر وصلوا من الجانب المصري.