“الجمعية العامة” تعتمد خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة

رام الله / سما /

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، وعلى رأسها القرار المعني بالدعمللاجئي فلسطين، والذي يشمل ولاية الاونروا، حيث حاز على دعم 164 دولة في حين صوتت ضده اسرائيل فقط وامتنعت عن التصويت 10 دول ومنها الولايات المتحدة.

وحصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» على أغلبية 162 دولة، واعتراض 5 دول (كندا، وإسرائيل، ماكرونيزيا، وجزر المارشال، والولايات المتحدة)، وامتناع 6 دول (زامبيان اورغواي، غواتيمالا، أستراليا، الكاميرون، رواندا).

فيما حصل القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 159 دولة واعتراض 5 دول (كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة) وامتناع 8 عن التصويت، فيما حصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على تأييد 146 دولة واعتراض 7 دول (كندا، وهنغاريا، وإسرائيل، ليبيريا، وجزر المارشال، ماكيونيزيا، والولايات المتحدة) وامتناع 20 دولة عن التصويت.

أما القرار الخامس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، فحصل على تأييد 80 دولة، واعتراض 18 دولة، وامتناع 73 دولة عن التصويت.

وشكر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي على هذا التأييد الهائل لصالح القضية الفلسطينية وقراراتها.