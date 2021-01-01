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أنا الآن عاطل على العمل..جورج قرداحي يبحث عن وظيفة على الهواء (فيديو)

الجمعة 10 ديسمبر 2021 05:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنا الآن عاطل على العمل..جورج قرداحي يبحث عن وظيفة على الهواء (فيديو)



بيروت/سما/

قال وزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي، إنه الآن عاطل على العمل.

قرداحي، وردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة روسيا اليوم، حول وجود نية لديه للعمل الإعلامي، قال: "أنا الآن عاطل على العمل".

وتابع ممازحا مذيع القناة بأنه سيقبل في العمل في "روسيا اليوم" حال وصول عرض بذلك.

ولفت قرداحي إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عودته إلى الإعلام الذي لازمه طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه قد لا يتعارض مع عودته للعمل السياسي.

وأضاف أن الأربعين يوما الماضية عاش فيها ضغطا أكثر من أربعين سنة كاملة.

وكان قرداحي قدم استقالته الجمعة الماضية، بعد ضغط وجهود دولية واسعة لاحتواء الأزمة مع السعودية ودول خليجية.

واندلعت الأزمة بعد تداول تصريح لقرداحي ينتقد فيه حرب اليمن، التي تقودها السعودية والإمارات منذ سنوات.

#جورج قرداحي #لبنان #السعودية #حزب الله #اليمن

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