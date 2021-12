حل لغز آثار أقدام غريبة عمرها 3.7 مليون سنة اكتشفت في تنزانيا (صورة)

توصلت دراسة جديدة إلى أن آثار أقدام غامضة كان يُعتقد في البداية أنها من صنع دببة قديمة، تعود في الواقع إلى البشر الأوائل منذ ملايين السنين.

واعتقد العلماء أن آثار الأقدام الأحفورية في تنزانيا غير العادية تركها دب يمشي على رجليه الخلفيتين، لكن دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature، تشير إلى أن هذا ليس صحيحا. وبدلا من ذلك، يبدو أن الآثار تركتها بعض الأنواع البشرية المبكرة غير المعروفة.



وساعد وجود إصبع قدم كبير وكعب كبير في الأحافير المتحجرة، التي اكتشفت في موقع في تنزانيا عام 1976، في تصنيفها على أنها تنتمي إلى أشباه البشر مجهولين قد يكون لهم مشية غريبة.

