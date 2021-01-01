  1. الرئيسية
  2. الصحة

مادة غذائية مثالية للفطور لخفض مستوى ضغط الدم

الجمعة 10 ديسمبر 2021 04:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مادة غذائية مثالية للفطور لخفض مستوى ضغط الدم



وكالات/سما/

أعلن علماء من أستراليا والولايات المتحدة، أن تناول الزبادي يوميا يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون منه.


وتشير مجلة International Dairy Journal، إلى أن باحثين من جامعة جنوب أستراليا بالتعاون مع علماء من جامعة ولاية مين الأمريكية، درسوا العلاقة بين احتواء النظام الغذائي على الزبادي وضغط الدم وعوامل خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.


وقد اعتمد الباحثون في دراستهم على بيانات 915 متطوعا بالغا شاركوا في دراسة Maine-Syracuse Longitudinal Study، المكرسة لأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع مستوى ضغط الدم، التي جرت في مدينة سيراكيوز عام 1974.

وقارن الباحثون النظام الغذائي للمشتركين في الدراسة مع مؤشرات حالتهم الصحية، واكتشفوا أن تناول الزبادي أحيانا، يساعد على تحسن الحالة الصحية لدى من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم. وأن من يتناول الزبادي يوميا بانتظام يقلّ مؤشر ضغط الدم عنده أقل بسبع نقاط مقارنة بغيره.

وتقول الدكتورة ألكسندرا وايد، "منتجات الألبان وخاصة الزبادي، قادرة على تخفيض مستوى ضغط الدم. لأن هذه المنتجات تحتوي على عدد من العناصر المغذية بما فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، التي تساهم في تنظيم مستوى ضغط الدم".

وتضيف، كما يحتوي الزبادي على بكتيريا قادرة على إنتاج البروتينات، التي بدورها تؤثر في مستوى ضغط الدم.

#خفض مستوى ضغط الدم #الصحة #الصحة العامة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تفجر مفاجأة مدوية ستنغّص على "اسرائيل" فرحتها بشأن "الجدار الذكي"

انخفاض سعر الدولار مقابل الشيكل

(العربية): السيسي وجه رسالة لاسرائيل بشأن اعمار غزة وصفقة التبادل.. وهذا ما جاء فيها

حماس تضع شرطاً لحصول الاحتلال على شريط فيديو لجنوده الأسرى: "المقاومة قد يكون لديها مفاجآت"

السلطة على وشك الانهيار: وزيرا التنمية الإقليمية والأمن الإسرائيلي يلتقيان الرئيس عباس

مخاوف على صحة الملك سلمان بعد إقامته لأكثر من سنة في نيوم

لبيد يستعرض خطته بشأن غزة.. الكشف عن تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير خارجية اسرائيل

الأخبار الرئيسية

الشاباك

رئيس "الشاباك" يحذّر من انهيار السلطة جراء أزمتي النقد والسيطرة

بالفيديو: مشاهد تعرض لأول مرة للأسرى الستة بعد فرارهم من سجن جلبوع بلحظات

ضض

جيش الاحتلال يحظر أي نشاطات عملياتية له بالضفة لهذا السبب..

الثوب-الفلسطيني-730x438

إمعانا في سرقة الهوية.. ملكة جمال الكون في إسرائيل يرتدين الأثواب الفلسطينية (صور وفيديوهات)

اسرائيل

يديعوت: هكذا تقطع إسرائيل سلسلة “عمليات الأفراد” التي ينفذها الفلسطينيون

الاتصالات الفلسطينية