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من هو زيدان إقبال الذي خطف الأضواء في لقاء مانشستر ويونغ بويز ؟

الجمعة 10 ديسمبر 2021 04:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هو زيدان إقبال الذي خطف الأضواء في لقاء مانشستر ويونغ بويز ؟



وكالات/سما/

خطف لاعب مانشستر يونايتد، زيدان إقبال، الأضواء خلال مشاركته أمس الأربعاء، في لقاء "الشياطين الحمر" ضد يونغ بويز في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ومع حسم التأهل بالفعل والمركز الأول في المجموعة السادسة، اختار المدرب المؤقت لمانشستر، رالف رانجنك، منح الراحة لمعظم اللاعبين الأساسيين، وفضل إشراك العديد من الشباب في لقاء يونغ بويز، وكان من بينهم إقبال.

ونزل إقبال إلى أرضية الملعب بديلا لجيسي لينغارد، في الدقيقة 89 من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

من هو زيدان إقبال؟

ولد زيدان عمار إقبال في 27 أبريل 2003 في مانشستر، لأب باكستاني وأم عراقية، ويحمل الجنسيتين البريطانية والعراقية.

وانضم لصفوف مانشستر في يوليو 2019، ويلعب في مركز خط الوسط ويجيد اللعب بالقدم اليمنى.

وتم استدعاء إقبال للعب مع المنتخب العراقي تحت 23 عاما في بطولة اتحاد غرب آسيا الشهر الماضي، ما ساعدهم على الوصول إلى قبل النهائي، قبل الخسارة أمام السعودية.

كما ظهر إقبال ضد الإمارات العربية المتحدة، وحمل شارة القائد قبل أن يسجل في مرمى لبنان.

المصدر: manutd.com

#زيدان اقبال #مانشستر يونايتد #يونغ بويز

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