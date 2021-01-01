  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تعرف على القائمة النهائية لدور الـ16 من دوري الأبطال.. موعد القرعة والتفاصيل

الجمعة 10 ديسمبر 2021 02:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على القائمة النهائية لدور الـ16 من دوري الأبطال.. موعد القرعة والتفاصيل



وكالات

أكمل فريق فياريال الإسباني عقد الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه أتالانتا الإيطالي (3-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس.

وأسدل الستار على مباريات دور المجموعات، مساء يوم الأربعاء، باستثناء لقاء فريق أتالانتا وضيفه فياريال، الذي تأجل بسبب تساقط كثيف للثلوج في مدينة بيرغامو الإيطالية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عبر موقعه الرسمي، أن قرعة الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، ستجرى في مقر الاتحاد في مدينة نيون السويسرية، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة (12:00) بتوقيت وسط أوروبا، و(14:00) بتوقيت السعودية.

طريقة سحب القرعة

سيتم وضع سلتين، أحداهما تضم متصدري المجموعات (المصنفين)، والأخرى ثمانية أندية صاحبة المركز الثاني (غير مصنفة)، وبناء على ذلك سيتواجه فريق مصنف مع آخر غير مصنف.

ولا يمكن أن يتواجه فريقان ينتميان لنفس البلد، ولا يمكن أيضا للفرق مواجهة الأندية التي قابلتها خلال دور المجموعات.

وفي ما يلي القائمة الكاملة للأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري الأبطال:


المجموعة الأولى (A):

1- مانشستر سيتي (إنجلترا)

2- باريس سان جيرمان (فرنسا)

المجموعة الثانية (B):

1- ليفربول (إنجلترا)

2- أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

المجموعة الثالثة (C):

1- أياكس أمستردام (هولندا)
2- سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

المجموعة الرابعة (D):

1- ريال مدريد (إسبانيا)

2- إنتر ميلان (إيطاليا)

المجموعة الخامسة (E):

1- بايرن ميونيخ (ألمانيا)

2- بنفيكا (البرتغال)

المجموعة السادسة (F):

1- مانشستر يونايتد (إنجلترا)
2- فياريال (إسبانيا)

المجموعة السابعة (G):

1- ليل (فرنسا)

2- ريد بول سالزبورغ (النمسا)

المجموعة الثامنة (H):

1- يوفنتوس (إيطاليا)

2- تشيلسي ا(إنجليزا).

مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا للموسم (2021-2022)

مباريات الذهاب، أيام: (15، و16، و22، و23) فبراير القادم.

مباريات الإياب، أيام: (8، و9، و15، و16) مارس 2022.

#دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تفجر مفاجأة مدوية ستنغّص على "اسرائيل" فرحتها بشأن "الجدار الذكي"

انخفاض سعر الدولار مقابل الشيكل

(العربية): السيسي وجه رسالة لاسرائيل بشأن اعمار غزة وصفقة التبادل.. وهذا ما جاء فيها

حماس تضع شرطاً لحصول الاحتلال على شريط فيديو لجنوده الأسرى: "المقاومة قد يكون لديها مفاجآت"

السلطة على وشك الانهيار: وزيرا التنمية الإقليمية والأمن الإسرائيلي يلتقيان الرئيس عباس

مخاوف على صحة الملك سلمان بعد إقامته لأكثر من سنة في نيوم

لبيد يستعرض خطته بشأن غزة.. الكشف عن تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير خارجية اسرائيل

الأخبار الرئيسية

الشاباك

رئيس "الشاباك" يحذّر من انهيار السلطة جراء أزمتي النقد والسيطرة

بالفيديو: مشاهد تعرض لأول مرة للأسرى الستة بعد فرارهم من سجن جلبوع بلحظات

ضض

جيش الاحتلال يحظر أي نشاطات عملياتية له بالضفة لهذا السبب..

الثوب-الفلسطيني-730x438

إمعانا في سرقة الهوية.. ملكة جمال الكون في إسرائيل يرتدين الأثواب الفلسطينية (صور وفيديوهات)

اسرائيل

يديعوت: هكذا تقطع إسرائيل سلسلة “عمليات الأفراد” التي ينفذها الفلسطينيون

الاتصالات الفلسطينية