تعرف على القائمة النهائية لدور الـ16 من دوري الأبطال.. موعد القرعة والتفاصيل

وكالات

أكمل فريق فياريال الإسباني عقد الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه أتالانتا الإيطالي (3-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس.

وأسدل الستار على مباريات دور المجموعات، مساء يوم الأربعاء، باستثناء لقاء فريق أتالانتا وضيفه فياريال، الذي تأجل بسبب تساقط كثيف للثلوج في مدينة بيرغامو الإيطالية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عبر موقعه الرسمي، أن قرعة الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، ستجرى في مقر الاتحاد في مدينة نيون السويسرية، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة (12:00) بتوقيت وسط أوروبا، و(14:00) بتوقيت السعودية.

طريقة سحب القرعة

سيتم وضع سلتين، أحداهما تضم متصدري المجموعات (المصنفين)، والأخرى ثمانية أندية صاحبة المركز الثاني (غير مصنفة)، وبناء على ذلك سيتواجه فريق مصنف مع آخر غير مصنف.

ولا يمكن أن يتواجه فريقان ينتميان لنفس البلد، ولا يمكن أيضا للفرق مواجهة الأندية التي قابلتها خلال دور المجموعات.

وفي ما يلي القائمة الكاملة للأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري الأبطال:



المجموعة الأولى (A):

1- مانشستر سيتي (إنجلترا)

2- باريس سان جيرمان (فرنسا)

المجموعة الثانية (B):

1- ليفربول (إنجلترا)

2- أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

المجموعة الثالثة (C):

1- أياكس أمستردام (هولندا)

2- سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

المجموعة الرابعة (D):

1- ريال مدريد (إسبانيا)

2- إنتر ميلان (إيطاليا)

المجموعة الخامسة (E):

1- بايرن ميونيخ (ألمانيا)

2- بنفيكا (البرتغال)

المجموعة السادسة (F):

1- مانشستر يونايتد (إنجلترا)

2- فياريال (إسبانيا)

المجموعة السابعة (G):

1- ليل (فرنسا)

2- ريد بول سالزبورغ (النمسا)

المجموعة الثامنة (H):

1- يوفنتوس (إيطاليا)

2- تشيلسي ا(إنجليزا).

مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا للموسم (2021-2022)

مباريات الذهاب، أيام: (15، و16، و22، و23) فبراير القادم.

مباريات الإياب، أيام: (8، و9، و15، و16) مارس 2022.