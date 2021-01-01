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نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان وتعترف بـ"صين واحدة" تمثلها بكين

الجمعة 10 ديسمبر 2021 02:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان وتعترف بـ"صين واحدة" تمثلها بكين



ماناجوا/سما/

أعلنت نيكاراغوا، الخميس، قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان مع الاعتراف بـ"صين واحدة" تمثلها الحكومة في بكين.


وقال وزير خارجية نيكاراغوا، دينيس مونكادا، في بيان: "حكومة جمهورية الصين الشعبية تمثل الطرف الوحيد الذي يمثل قانونيا الصين بأسرها، وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية".

وأضاف مونكادا: "تقطع حكومة جمهورية نيكاراغوا اعتبارا من اليوم العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتوقف كل الاتصالات والعلاقات الرسمية معها".

وتدير تايوان منذ العام 1949 سلطات تابعة لحزب "كومينتانغ" المحافظ الخاسر في الحرب الأهلية، وتقدم نفسها كوريثة الجمهورية الصينية المعلنة عام 1911 ولا تعترف بشرعية النظام الحكومي في باقي أراضي الصين بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، بينما تعد بكين الجزيرة من إحدى محافظاتها.

#نيكاراغوا #الصين #تايوان #بكين

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